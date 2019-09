Il Comune di Dolceacqua cerca un autista per lo scuolabus

Dolceacqua. Avviso utile per chi cerca lavoro nella zona del Paese dei Doria. Il Comune cerca un autista per lo scuolabus. L’impiego è destinato a chi è disoccupato e si articola secondo le norme del “Cantiere Scuola Lavoro”.

Si articolerà per 5 cinque giorni settimanali per un massimo di 20 giorni mensili, per la durata di 9 mesi nell’anno scolastico 2019/2020, secondo turnazione da concordare con l’amministrazione comunale.

L’indennità giornaliera è stabilita in 46 euro al giorno, al netto dei contributi di legge. Nell’ambito del cantiere di lavoro verranno retribuite solo le giornate effettivamente lavorate.

I partecipanti conservano lo stato di disoccupazione, in quanto il cantiere di lavoro non dà luogo a rapporto di lavoro con il Comune, né dà preferenza nelle procedure concorsuali pubbliche indette per l’assunzione di personale.

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i disoccupati o inoccupati che, al momento della presentazione della domanda, hanno questi requisiti:

– Residenza nel Comune di Dolceacqua e nei Comuni della Provincia di Imperia;

– Cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all’Unione Europea, purché in possesso dell’attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione Europea, rilasciata dall’ufficio anagrafe del Comune, o in possesso dell’attestato che certifichi la titolarità del diritto di soggiorno permanente ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.Lgs. n. 30/07; oppure, essere extracomunitari in possesso della carta di soggiorno o permesso CEE di lungo periodo;

– lavoratori/lavoratrici con età uguale o superiore a 30 anni con basso livello di istruzione (diploma di scuola media inferiore);

– essere in possesso della patente di guida della categoria D in corso di validità, con certificato di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto persone;

– essere in possesso di dichiarazione ISEE in corso di validità;

– non beneficiare di ammortizzatori sociali (quali indennità di disoccupazione ordinaria o di mobilità) ad eccezione dell’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.

C’è tempo fino al 10 settembre per presentare la domanda.