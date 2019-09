Il Circolo Velico Ventimigliese torna da Bari con ottimi risultati

Ventimiglia. Importante e faticosa trasferta per il Circolo Velico che torna da Bari con degli ottimi risultati.

Gli equipaggi, allenati da Giovanni, dopo 10 prove combattute sul filo di lana, hanno ottenuto due medaglie d’argento al Campionato Italiano Giovanile doppi classe “L’Equipe”.

Filippo Lorenzi e Matilde Piombo, nella categoria under 12, hanno conseguito diversi primi posti di giornata e, solo per un errore in partenza, hanno perso il primo gradino del podio. Il secondo è comunque importante traguardo per un giovanissimo equipaggio che l’anno scorso era riuscito ad arrivare al terzo posto.

Anna Nocella e Simone Lorenzi, nella categoria under 17, sono riusciti a tornare a casa con ben due medaglie, arrivando secondi in generale e primi come equipaggio misto.

Si tratta del coronamento di una stagione ricca di trasferte e piena di crescita per gli equipaggi Ventimigliesi.