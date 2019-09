Imperia. Sono oltre 500 i giovani, seguaci della sedicenne Greta Thunberg, che questa mattina stanno manifestando contro le cause del cambiamento climatico, stamane tra piazza Calvi e Piazza e della Vittoria a Oneglia.

Gli studenti, provenienti dalle scuole superiori del capoluogo, come in molte città italiane, oggi aderiscono al movimento “Friday for future“.