Il 31% delle scuole liguri richiede interventi urgenti di messa in sicurezza

Il 31% delle scuole ubicate in Liguria richiede interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza. Lo afferma il Codacons che, in occasione della riapertura dell’anno scolastico, lancia l’allarme “scuole sicure”, presentando un esposto alla magistratura locale.

«In base agli ultimi dati disponibili il 14% degli edifici scolastici presenti in regione è costruito secondo criteri antisismici – spiega l’associazione – Appena l’11% delle scuole possiede la certificazione igienico-sanitaria, il 17% quella sulla prevenzione incendi. Il Certificato di agibilità è invece presente nel 71% circa degli edifici».

Dati per il Codacons del tutto insufficienti a garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico: per tale motivo l’associazione ha deciso di presentare un esposto alle Procure della Repubblica locali chiedendo di aprire una indagine urgente sul livello di sicurezza degli istituti scolastici della Liguria, disponendo il sequestro e la chiusura di quelle strutture che presentano le più gravi criticità e rappresentano un potenziale rischio per la pubblica incolumità.

Il Codacons ha pubblicato inoltre sul proprio sito internet il modulo attraverso il quale i genitori possono valutare il livello di sicurezza delle scuole frequentate dai propri figli e diffidare l’amministrazione a mettere in sicurezza le strutture a rischio.