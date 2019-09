I ringraziamenti al personale di Urologia dell’ospedale di Imperia

Imperia. In Italia, fortunatamente, non esistono solo casi di malasanità. Anzi, come testimonia un nostro lettore ci sono eccellenze ospedaliere di tutto rispetto.

«Volevo ringraziare, per la sua serietà e gentilezza, tutto il reparto di Urologia dell’ospedale – dice Stefano – dottor e infermieri, nessuno escluso e in particolare il personale della sala operatoria».