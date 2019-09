Imperia. Dopo il debutto con successo a Villa Nobel del 21 settembre, a causa delle pioggia almeno un centinaio di persone non hanno potuto assistere allo spettacolo che inizialmente era previsto nel parco della prestigiosa villa e poi per motivi meteorologici è stato rappresentato nella sala conferenze che purtroppo non ha potuto raccogliere tutto il pubblico presente, lo spettacolo Percorsi dell’anima, viaggio ideale in bici attraverso le bellezze liguri, commissionato al Teatro dell’Albero dal Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri e inserito nel progetto Edumob/Alcotra Interreg continua la sua tournée come da programma: sabato 28 settembre alle 21 nel parco di Villa Grock, domenica 29 settembre alle 16 nel parco di Villa Hambury.

Lo spettacolo è a ingresso libero finanziato dall’Unione Europea. La sinossi: scheda art.percorsi def.

In caso di maltempo lo spettacolo non sarà rinviato ma rappresentato ugualmente in uno spazio interno nella stessa Villa Grock, per quanto riguarda la data del 28, mentre in un’altra location di Ventimiglia perciò che concerne Villa Hambury. Sul sito e sui social www.ilteatrodellalbero.it tutte le informazioni.