I colori rossoblu uniscono Ospedaletti, Camporosso e Dolceacqua. Nasce la Ponente Genoa Academy

Ospedaletti. Nel segno dei gloriosi colori rossoblu del Genoa uniscono le forze Ospedaletti, Camporosso e Dolceacqua con il comune intento di collaborare per la crescita dei calciatori di domani.

Sabato 21 settembre è in programma la prima riunione della neonata Ponente Genoa Academy, un confronto che servirà per pianificare l’organizzazione tecnica della stagione 2019/2020. L’appuntamento è fissato per le 18 nella “Sala dei Tigli” in località Bigauda a Camporosso alla presenza di tutti i tecnici e i dirigenti delle tre società affiliate oltre a Emanuele Crespi, responsabile del Genoa Soccer Academy e il referente tecnico Franco Lucido. Per l’occasione sarà presente anche Genoa Channel che effettuerà le riprese della manifestazione.

A seguire, dalle 19.30 in poi, nell’area manifestazioni vicino alla “Sala dei Tigli” spazio alla festa con una rappresentanza dei ragazzi dei tre settori giovanili, tutti in divisa ufficiale. La Ponente Genoa Academy sarà ulteriore occasione per rinsaldare i rapporti professionali tra le tre società ponentine e il Genoa, punto di riferimento per i giovani calciatori di Ospedaletti, Camporosso e Dolceacqua.