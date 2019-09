Ha aperto Carpe Diem, il nuovo ristorante, pizzeria, sushi bar di Vallecrosia

Vallecrosia. Da oggi gli amanti del gusto hanno un indirizzo in più: ha aperto in via Colonnello Aprosio 219 il ristorante, pizzeria, sushi bar Carpe Diem.

Con un ampio menu ideato per soddisfare tutti i tipi di palato, anche quello più esigente, il nuovo locale di Vallecrosia punta sulla qualità delle materie prime. Sia per chi sceglie la cucina italiana sia per chi vuole concedersi una serata differente assaggiando quella orientale, Carpe Diem non deluderà.

A vostra scelta, una variegata selezione di piatti realizzati solo con gli ingredienti più freschi: dalle pizze agli hamburger fino al sushi, proposto sia alla carta (la sera) sia nella formula all you can eat (a pranzo 13,50 euro e a cena 23 euro). Le specialità giapponesi sono le protagoniste anche di un ricco aperitivo che con inizio alle 16.30 vi accompagnerà fino al pre-serale.

Le prelibatezze di Carpe Diem possono essere gustate anche a casa richiedendo il servizio take away.

Per info e prenotazioni telefona allo 0184-1890911 e segui la pagina Facebook @Carpe Diem Vallecrosia