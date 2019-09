Guida senza cintura e con telefonino in mano: decine le sanzioni in provincia di Imperia

Imperia. Alla guida con lo smartphone in mano o senza cinture di sicurezza. Sono decine le contravvenzioni effettuate dagli agenti in borghese della polizia stradale nelle ultime settimane.

I controlli saranno intensificati anche nei prossimi giorni: alle ‘tradizionali’ pattuglie in borghese su auto negli ultimi giorni si sono affiancate anche quelle in moto. Il messaggio è chiaro: meglio evitare di usare il telefono alla guida, perché mentre state messaggiando o rispondendo a una telefonata, oltre a rischiare un incidente, potreste essere osservati dagli agenti in modo molto discreto. E la contravvenzione è piuttosto salata.

L’uso del telefono alla guida rappresenta una delle più alte cause di distrazione, all’origine di incidenti anche mortali. Le contravvenzioni consistono in 165 euro di multa (115 entro in cinque giorni successivi all’emissione del verbale) e 5 punti patente decurtati.