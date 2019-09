Guasto su un cavo tra Andora e Alassio: in tilt i treni del Ponente

Andora. Dalle 7,35 il traffico ferroviario ligure è fortemente rallentato per un guasto ai sistemi di gestione della linea che si è verificato tra Andora e Alassio. Numerosi convogli viaggiano con un ritardo sul tempo di percorrenza fino a 65 minuti.

Dopo lunghe ricerche, Rfi ha individuato lungo la linea ferroviaria un cavo in fibra ottica danneggiato. I tecnici stanno operando sul posto per il ripristino. Verifiche sono in corso per stabilire se le cause del danneggiamento siano queste accidentali o dolose.

Treni direttamente coinvolti:

EC 139/140 Nice Ville (8:01) – Ventimiglia – Milano Centrale (12:53)

EC 141/142 Milano Centrale (7:10) – Ventimiglia – Nice Ville (12:00)

EC 143/144 Milano Centrale (11:10) – Ventimiglia – Nice Ville (16:00)

IC 745 Ventimiglia (11:03) – Milano centrale (14:53)

IC 1536 Milano Centrale (9:10) – Ventimiglia (13:12)

R 6171 Ventimiglia (7:00) – Savona (8:52)

R 11343 Ventimiglia (7:57) – Genova Brignole (10:25)

R 11342 Genova Brignole (6:00) – Ventimiglia (9:03)

R 11360 La Spezia (4:30) – Ventimiglia (9:22)

R 24521 Ventimiglia (9:25) – Savona (11:25)

R 10101/10102 Torino Porta Nuova (6:25) – Ventmiglia (10:47)

R 11345 Ventimiglia (9:57) – Genova Brignole (12:25)

R 24534 Savona (10:28) – Ventimiglia (12:03)

R 10105/10106 Torino Porta Nuova (8:25) – Ventimiglia (12:47)

R 24557 Ventimiglia (11:28) – Savona (13:25)

R 11347 Ventimiglia (11:57) – Genova Brignole (14:25)

R 11346 Genova Brignole (11:35) – Ventimiglia (14:03)

R 24556 Savona (12:55) – Ventimiglia (14:47)