Gp del Belgio, il monegasco Charles Leclerc vince la sua prima gara in Formula Uno

Monaco. Il monegasco Charles Leclerc vince la sua prima gara in Formula Uno al Gran Premio del Belgio.

La Ferrari trionfa così sul circuito di Spa-Francorchamps grazie al giovane pilota che ha concluso ieri la gara in 1:23:45.710 tagliando il traguardo prima di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Quarta posizione invece per l’altra Ferrari, quella di Sebastian Vettel.

Prima vittoria stagionale per la scuderia di Maranello, ma soprattutto è la prima vittoria in carriera per il pilota 21enne monegasco, che risulta essere il più giovane vincitore a bordo di una Rossa dai tempi di Michael Schumacher. Leclerc ha dedicato la sua vittoria all’amico Anthoine Hubert che ha perso la vita nel fine settimana in un tragico incidente durante la gara di F2.

(Foto da profilo Facebook di Charles Leclerc)