Governo giallo-rosso tassa le merendine, il governatore della Liguria Toti risponde così

Genova. «Quando ti tassano le merendine ma tu vivi a Genova e hai la focaccia…». Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti risponde così: pubblicando una foto che lo ritrae sorridente in procinto di gustarsi una focaccia, alla notizia che il governo giallo-rosso sarebbe pronto a tassare le merendine.

Anche se al momento, come dichiarato dal premier Giuseppe Conte, appena arrivato a New York per partecipare dalle prossime ore ai lavori dell’Assemblea generale dell’Onu, «non è deciso ancora nulla, la valuteremo insieme, ci ragioneremo e ci confronteremo», nelle ultime ore l’argomento ‘tassa sulle merendine’ è di sicuro tra i più chiacchierati della politica italiana. Secondo il presidente del consiglio dei ministri, si tratta di «un’iniziativa che rappresenta un nuovo approccio in termini di cultura alimentare e per la salute dei nostri bambini».

Ma l’iniziativa del Conte-bis, come dimostrato ironicamente da Toti, non tocca la Liguria: regione in cui alle merendine e agli snack è spesso preferita la, non meno calorica ma più genuina, focaccia.