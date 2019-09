Gli imperiesi Davide Massa e Stefano Alassio protagonisti a Francoforte per la Uefa Europa League

Imperia. L’imperiese Davide Massa giovedì 19 settembre alle 18.55 arbitrerà Eintracht Frankfurt-Arsenal, partita valida per la prima giornata del gruppo F della Uefa Europa League.

L’incontro andrà in scena allo Frankfurt Stadion – Frankfurt am Main. Massa sarà coadiuvato dagli assistenti

Alberto Tegoni e Stefano Alassio di Imperia. Il quarto uomo sarà Fabrizio Pasqua. Lo annuncia la sezione Aia di Imperia sulla sua pagina Facebook.

«Inizia insieme l’avventura nei gironi di Uefa Europa League per i nostri due associati internazionali Davide Massa e Stefano Alassio. Saranno protagonisti giovedì sera a Francoforte, dove i padroni di casa dell’Eintracht Frankfurt incontreranno gli inglesi dell’Arsenal. Sfida molto impegnativa se pensiamo che le due compagini sono arrivate rispettivamente in semifinale e in finale nell’ultima edizione della competizione.

I tedeschi hanno ottenuto l’accesso ai gironi dopo aver passato per 3 turni di qualificazione, rispettivamente con FloraTallin, Vaduz e Strasburgo. Nella passata edizione, i ragazzi di Hutter hanno dimostrato di essere una delle squadre più temibili della competizione. Infatti hanno ottenuto 6 vittorie su 6 nel girone, unica squadra a riuscirci insieme al Salisburgo, e sono arrivati fino alla semifinale riuscendo a superare Shaktar Donetsk, Inter e Benfica, perdendo solamente ai rigori contro il Chelsea che vinse la competizione.

I Gunners di Emery dopo essersi fatti sfuggire l’obiettivo Champions nelle ultime giornate di campionato, si sono dovuti accontentare dell’Europa League, dove ovviamente si candidano a essere tra i possibili candidati alla vittoria finale. Arrivano a questa gara con la voglia di ritornare alla vittoria che manca da oltre un mese in questa stagione. Tra i giocatori più temibili ovviamente troviamo Aubemeyang, il giovane talento spagnolo Dani Ceballos e infine, il neo acquisto Pepè, a lungo ricercato dal Napoli in estate» – fa sapere la sezione Aia di Imperia