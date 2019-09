Imperia. Si è conclusa l’impegnativa stagione estiva per gli Arcieri Imperiesi San Camillo con due appuntamenti fuori regione.

Il 25 agosto cinque di loro hanno partecipato al Trofeo Memorial Carlo Jordaney di tiro di campagna a Saint Pierre in Val d’Aosta, trofeo che quest’anno compie 29 anni e che vede tra i partecipanti anche nomi che

gareggiano per la squadra nazionale.

Sono stati riportati ottimi risultati da tutti gli imperiesi: terzo posto per Foroni Cinzia, arco compound Master Femminile; settimo posto per Piccioli Riccardo, arco nudo Master Maschile; terzo posto per Ferri Guido, arco nudo Master Maschile; ottimo primo posto per Zunino Mirko, arco nudo Senior Maschile; primo posto, con record personale, per Ghilino Alessia, arco olimpico Ragazzi Femminile.

Il 6 e 7 settembre a Lignano Sabbiadoro si è svolto il Campionato Italiano Targa che vede la partecipazione di centinaia di atleti provenienti da tutta Italia, nonché di numerosi atleti appartenenti alla squadra nazionale. Certamente poco aiutati dal vento e dalla pioggia scatenati nel fine settimana, hanno partecipato due arcieri della società imperiese: Barbarino Gaia, quindicesimo posto per arco olimpico Junior Femminile, e Lazzarini Paolo, venticinquesimo posto per arco olimpico Ragazzi Maschile.

Conclusa la stagione estiva si preparano ad affrontare quella invernale che per gli imperiesi comincerà già il

21 settembre con il primo interregionale ligure organizzato proprio a Imperia.