Giro delle Brianze, il dianese Niccolò Bonifazio affronta la Coppa Agostoni

Diano Marina. Il dianese Niccolò Bonifazio ieri ha partecipato alla Coppa Agostoni di Lissone, prima prova del Trittico Lombardo.

Ha affrontato 195,500 chilometri del Giro delle Brianze. Oggi il giovane ciclista del Team Total Direct Energie tornerà in sella alla sua bici per la Coppa Bernocchi, che andrà in scena a Legnano. Tra i corridori troverà anche il fratello Leonardo.