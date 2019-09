Giro della Toscana, il dianese Leonardo Bonifazio partecipa al Memorial Alfredo Martini

Diano Marina. Il dianese Leonardo Bonifazio, che corre per la Sangemini-Trevigiani, ieri ha partecipato al Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini.

Il ciclista ha affrontato la corsa, giunta quest’anno alla sua 91esima edizione, di 204 chilometri con partenza e arrivo a Pontedera. La gara di categoria 1.1. ha messo in difficoltà il giovane dianese che non è riuscito a piazzarsi in classifica.