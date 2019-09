“Giornata dei Sentieri Liguri – Ligurian Trails Day”, al via l’escursione “Tracce di popoli antichi – Il Passo Mezzaluna”

Domenica 29 settembre torna la “Giornata dei Sentieri Liguri – Ligurian Trails Day”, il calendario di iniziative per la valorizzazione dei tracciati della Rete Escursionistica Ligure (REL) organizzato grazie all’accordo operativo fra Regione Liguria, Federparchi, CAI, FIE, AIGAE, ed Enti gestori delle aree protette.

Il Parco delle Alpi Liguri parteciperà alla giornata con due iniziative gratuite, che seguiranno un simbolico fil rouge: il rispetto della biodiversità e della natura mediante l’acquisizione di una corretta percezione dell’ambiente e la cura del proprio tempo libero come vera e propria dedizione ad un loisir attivo e proficuo.

Escursione “Tracce di popoli antichi – Il Passo Mezzaluna”

L’escursione coinvolgerà la principale faggeta della Regione Liguria, il Bosco di Rezzo, che si estende fra i 900 e i 1400 metri di altitudine per circa 600 ettari, e raggiungerà il Monte Monega nel Comune di Montegrosso Pian Latte.

Nei pressi di Passo Teglia (1387 m s.l.m.), magnifico punto panoramico dal quale è possibile ammirare dall’alto tutta la Valle Argentina, parte un sentiero di facile percorribilità che in breve giunge al Passo della Mezzaluna (1454 m s.l.m.). Crocevia importante lungo la Strada Marenca, antica via di collegamento con il mare ricca di testimonianze storico-antropologiche, il sito conserva tracce di antichi insediamenti, recinti in pietra per il bestiame e vecchie carbonaie.

Al rientro, possibilità di prenotare merenda (a carico dei partecipanti) presso l’Agriturismo “Al Santuario” di Rezzo.

Ritrovo: ore 9 a Rezzo (IM) oppure ore 9:30 a Passo Teglia

Durata: 6 ore andata e ritorno – Difficoltà: E

Quota di partecipazione: escursione gratuita. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Equipaggiamento consigliato: scarponcini da trekking, pantaloni lunghi, giacca impermeabile, cappellino e crema solare, acqua, pranzo al sacco.

Info: prenotazione richiesta entro le 13 di sabato 28 settembre – E-mail: comunicazione@parconaturalealpiliguri.it – Daniela Girardengo 338 6477248

Info e prenotazioni merenda: Agriturismo Al Santuario – tel. 338 4246595