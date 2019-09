Gazebo Lega a Taggia: presente l’assessore alla sanità Sonia Viale

Taggia. Domenica 22 settembre dalle 9.30 alle 12.30, Sonia Viale, referente della Lega a Taggia, sarà presente al gazebo di Taggia, allestitoin piazza Eroi Taggesi in occasione della raccolta firme organizzata dalla Lega in tutta Italia, per chiedere di tornare a votare. “Penso che questa iniziativa sia un importante momento di ascolto nei confronti dei cittadini – afferma Sonia Viale – e di recepimento della loro volontà. I recenti avvenimenti politici, hanno prodotto un governo che non rispecchia la volontà del Paese e rischia di far tornare l’immigrazione fuori controllo e l’innalzamento dei prelievi fiscali”.

L’iniziativa della Lega vedrà circa 50 gazebo allestiti in tutta la Liguria nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 settembre. “Mi auguro che tanti liguri vogliano venire a trovarci. Nell’occasione raccoglieremo anche le adesioni per la manifestazione del 19 ottobre, a Roma”.