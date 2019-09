Gare clandestine e vandalismo, una notte turbolenta a Bordighera segnalata sui social

Bordighera. Dev’essere stata una notte un po’ più turbolenta del solito, quella appena trascorsa nella città delle palme.

Secondo quanto scritto dall’utente Facebook Stefano (omettiamo il cognome per ragioni di privacy): “Buongiorno, ieri sera ho parcheggiato il mio fuoristrada in Corso Europa e nel ritornare ho trovato finestrino sforzato, cassettino portaoggetti distrutto, tutti i documenti girati sul sedile e il tutto per subire un furto di monetine il cui ammontare sarà stato sì e no neanche 2 €. Dedicato al buontempone/i: spera su Dio che non ti becchi con le mani di nuovo dentro la mia macchina perché te le faccio ingoiare, fosse l’ultima cosa che faccio”.

Gli risponde Mariapia: “Verso le 23,30 pioveva, ma c era una banda di ragazzotti ubriachi che urlavano e facevano parecchio casino, li ho visti aggirarsi intorno alle macchine, ma ovviamente erano belli indisturbati. Per non parlare di due auto che gareggiavano fino alla rotonda di Vincenzino e ritorno. Ma zitti, perché sennò dicono che ci lamentiamo per tutto. Questo paese è allo sbaraglio”.

Speriamo che chi ha scritto questi post abbia anche segnalato la situazione alle forze dell’ordine.