Gallerie Ventimiglia-Airole, il 30 settembre termina il senso unico alternato durante il giorno

Ventimiglia. Resterà in vigore fino al 30 settembre il senso unico alternato diurno in corrispondenza delle gallerie “Cima di Rovere” e ‘Noceire’, lungo la strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja” tra località Trucco (km 138,220) e Airole (km 143,050), in provincia di Imperia.

A partire dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre la limitazione sarà infatti attiva nel solo orario notturno compreso fra le 22 e le 6 del mattino successivo e consentirà di ultimare le lavorazioni in progetto tramite l’esecuzione delle attività di finitura.

Gli interventi nelle due gallerie, per un investimento complessivo che ammonta a circa 11 milioni di euro, prevedono la realizzazione di una nuova rete di drenaggio contro lo sversamento accidentale di liquidi infiammabili, l’adeguamento delle vie di fuga, la sostituzione delle lampade esistenti con LED a risparmio energetico, il rifacimento dell’illuminazione di sicurezza con installazione di una nuova cabina elettrica attrezzata, il rifacimento dei cablaggi aerei, interrati ed esterni, la realizzazione di un nuovo impianto antincendio con installazione di termocamere, l’installazione di un nuovo impianto di ventilazione, la realizzazione dell’impianto di telefonia con colonnine SOS e l’impianto di diffusione sonora in galleria, l’installazione di pannelli a messaggio variabile e di telecamere. Tutti i sistemi saranno inoltre interconnessi tramite fibra ottica.