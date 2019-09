Carissimi lettori di #Rubinogazette, come promesso siamo tornati E lo abbiamo fatto intenzionalmente il 27 settembre. Venerdì in tutto il mondo i giovani hanno manifestato per il Friday for future. Anche noi bambini e ragazzi della scuola primaria Antonio Rubino di Sanremo abbiamo partecipato alla mobilitazione globale.

Dopo aver ragionato in classe nei giorni scorsi sulle problematiche ambientali, aver conosciuto la figura di Greta, aver visionato sui nuovi monitor interattivi, di cui ogni classe fornita, filmati sui temi ecologici ( dagli incendi della foresta amazzonica all’ultimo intervento accorato di Greta all’Onu, al rischio di crollo del ghiaccio sul Monte Bianco), noi ragazzi delle classi quarta e quinte abbiamo realizzato i nostri personali manifesti (rigorosamente con carta da riciclo) di sensibilizzazione, e poi tutti insieme abbiamo colorato uno striscione per richiamare l’attenzione dell’intero plesso e delle famiglie sull’evento. Ma l’impegno di noi ragazzi e della scuola non vuole fermarsi alla sola manifestazione di venerdì.

di 24 Galleria fotografica Friday for future scuola Rubino









Con insegnanti e genitori ci stiamo attivando per un concreto rispetto della natura, organizzando attività green che vanno dall’eliminazione dell’uso delle bottigliette di plastica in classe all’idea di partecipare all’ampliamento dell’area verde all’interno del parco della nostra scuola e di quello di San Romolo Monte Bignone.

L’anno è appena iniziato, ma le idee in cantiere sono già molte!