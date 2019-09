Sanremo. Le esibizioni delle società sportive animano il centro città in occasione della “Festa della Città e dello Sport” organizzata dall’Assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni.

33 società, lungo le vie e le piazze cittadine, hanno mostrato ai passanti in che cosa consisteva la loro disciplina promuovendo nel contempo le diverse iniziative in programma per la prossima stagione. All’evento hanno preso parte il sindaco Alberto Biancheri, l’assessore allo sport Alessandro Sindoni, che ha provato ogni singola disciplina, e il vescovo Antonio Suetta.

Hanno aderito all’iniziativa S.D.P Mazzucchelli Sanremo, XRT Scuderia A.S.D., A.S.D. Crossfit Sanremo, A.S.D. Sanremo Baseball Club, A.S.D. Sanremese Softball, A.S.D. Pro San Pietro, A.S.D. Atletica Sanremo, A.S.D. Integrabili, A.S.D. Sanremo Rugby, Circolo Golf degli Ulivi A.S.D., S.S.D. Tennis Padel Academy Sanremo, Sea Basket Sanremo, A.S.D. Foce Sanremo, A.S.D. Polisportiva Matuziana Calcio Femminile, C.I.P. Liguria Calcio non vedenti, ACI Ponente Ligure, A.S.D. Viridis Sanremo, A.S. D. Mater Sanremo, A.S.D. Riviera Volley Sanremo, A.S.D. Ginnastica Riviera dei Fiori, A.S.D. Nuova Lega Pallavolo Sanremo, A.S.D. La Fenice, Ass. Cult. Sportiva Capoeira Sanremo, A.S.D. C. W. K. Sanremo, A.S.D. Karate Sanremo, A.S.D. Scuderia Sanremo Rally Team, A.S.D. Sanremo Boxe, Società Ippica Sanremo A.S.D., Tennis Sanremo srl, Riviera Triathlon 92, Yacht Club Sanremo A.S.D., A.S.D. Canottieri Sanremo Stabilimento balneare “Bagni Italia”, S. S. D. Sanremese Calcio srl – Junior Soccer.

Inoltre la sfilata di Capoeira, la parata musicale banda “Canta e Sciuscia” e il gruppo storico folkoristico della Città di Sanremo, composto da 40 elementi tra musicanti e majorettes, hanno attratto e intrattenuto un folto pubblico.

La manifestazione continua questa sera alle 21 in piazza Colombo con “Live Music”. Alle 21.15, al Forte di Santa Tecla verrà proposta la rassegna letteraria “Solea”: Omaggio a Camilleri, “Il Commissario Collura va in crociera”, storie note (e meno mote) di Andrea Camilleri, reading di Donatella Finocchiaro con incursioni musicali

di Andrea Gattico. Introduce Marco Vallarino.

Alle 21.30, in piazza San Siro, andrà in scena lo spettacolo di danza “Liber&Tango” (Proballet), mentre alle 23, in piazzale Carlo Dapporto, partiranno i partecipanti dell’Extreme della “Hat Sanremo – Sestriere”, immancabile appuntamento per gli appassionati dell’avventura in moto.

Lo sport nelle sue sfaccettature è stato perciò il vero protagonista della giornata.