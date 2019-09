Fenomeno trading online: la moda del momento

Tutti vogliono investire in Borsa, tutti vogliono cominciare a “giocare”, ma pochi, pochissimi hanno quel coraggio necessario che serve all’inizio per farlo veramente.

Cosa serve davvero per fare investimenti? Conoscenza, esperienza, ma soprattutto tanta voglia di imparare una nuova realtà e i dogmi ad essa collegati. Spesso chi comincia da zero fa i classici errori da novello, puntando più di quanto bisogni per cominciare, visto che ad oggi tantissime piattaforme permettono di cominciare a investire con poche centinaia di euro, e magari seguendo la moda del momento, affidandosi al Broker più famoso e non al migliore.

Quindi, se da un lato abbiamo avuto un aumento della percentuale di investitori, dall’altro abbiamo visto aumentare anche le persone che ritengono che il mondo del trading online sia una vera e propria fregatura, poiché incapaci e ignari di cosa stanno facendo, perdono tutto il capitale velocemente e stupidamente.

Se quello che si desidera è ricavare profitti col trading, bisogna cominciare dalle basi, non avere paura di sbagliare e, soprattutto, di perderci la giusta quantità di tempo dietro all’inizio, magari cominciando con un Conto Demo. Per questo, noi abbiamo pensato ad una piccola guida sul trading online che parti proprio dalla domanda più basilare: cos’è il Trading online?

Cos’è il trading online?

Il trading online è il boom del nostro secolo, aiutato e agevolato dall’avvento del World Wide Web, che non solo si è espanso nelle nostre case attraverso i PC, ma che ormai è tranquillamente accessibile da qualsiasi mezzo come smartphone o tablet in un qualunque momento della giornata.

Oggi noi possiamo consultare le Borse, i mercati dappertutto e investire online offre diversi vantaggi, come quello, appunto, di poter seguire, aggiornare o ritirare il proprio investimento in qualsiasi istante.

Si guadagna col trading online?

La risposta più giusta è: dipende. Da cosa? Ovviamente da voi.

Sono le capacità del trader a fare la differenza, la sua capacità di riconoscere il titolo giusto, il mercato più adatto per i suoi investimenti e saper riconoscere quando comprare o quando vendere a secco.

Come funziona il trading online?

L’investitore, o Trader se preferiamo un termine anglosassone, non può comprare o vendere direttamente qualcosa, in realtà ciò che fa è acquistare assets, che si intendono come titoli azionari, coppie di valute, materie prime e che variano a seconda del mercato su cui si decide di investire.

Lo scambio regolarizzato avviene attraverso una piattaforma, un Broker, che si occupa non solo di gestire i movimenti del proprio cliente, ma di essergli anche di supporto in qualsiasi momento e di indirizzarlo verso l’operazione migliore. Il guadagno del Broker avviene attraverso lo spread.

Come cominciare a fare trading online

In rete, se vorrete cercare, troverete tantissime opinioni su come cominciare a fare trading online, sul farlo investendo sin da subito oppure se cominciando con un corso e limitandosi a fare una pratica guidata.

Quel che noi consigliamo è di usare un Conto Demo, cioè un conto virtuale dove potete cominciare a fare investimenti fittizi, che non prevedono alcun guadagno per il trader, ma che sono con ogni probabilità la scuola migliore per apprendere il funzionamento dei mercati e relative informazioni su questa realtà.

Bisogna ricordarsi sempre che i migliori, i maestri del mondo del trading online cadono, si fanno male e perdono milioni e milioni, riuscendo a restare in piedi soltanto perché sono entità enormi e possono permettersi di rialzarsi senza troppi problemi, quindi non è mai troppa la cautela necessaria, soprattutto agli inizi.

I Conti Demo si possono all’interno dei Broker, tutti o quasi ne hanno uno, controllate sempre che essi siano legali e regolarizzati, con registrazione presso la Consob. Altrimenti vi state avviando verso una truffa bella e buona.

