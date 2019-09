Ventimiglia. Una serata al Forte dell’Annunziata, la silent disco al teatro romano e, lo scorso 31 agosto, la “Notte ai Giardini Hanbury”. I tre eventi targati Ventimiglia Viva e organizzati anche grazie al contributo della Fondazione Casertelli hanno riscosso un grandissimo successo, attirando i giovani in tre luoghi di grande rilevanza storico, culturale e artistica nel territorio comunale di Ventimiglia.

«Sono contento che Ventimiglia Viva, anche grazie a contributi esterni, abbia partecipato con enfasi al calendario estivo – dichiara il vicesindaco Simone Bertolucci – Il binomio apericena in musica in contesti museali ha attirato i giovani in luoghi che magari solitamente non visitano, permettendo loro di scoprire le bellezze di Ventimiglia, dal Forte dell’Annunziata al teatro romano, fino a Villa Hanbury, solitamente chiusa al pubblico».

di 12 Galleria fotografica Una Notte ai Giardini Hanbury









Nove le visite guidate durante la serata al Forte. Quattro, con gruppi da cinquanta persone ciascuno, quelle a Villa Hanbury, dove erano esposte anche le opere dell’artista Andrea Iorio.

«Il successo della silent disco – aggiunge Bertolucci – E’ stato planetario. Un’idea innovativa, che come amministrazione stiamo pensando di riprendere per il prossimo anno».

«Ringrazio Ventimiglia Viva e tutte le associazioni che hanno organizzato eventi estivi – conclude il vicesindaco – Sono stati molto attenti alla sicurezza e alla pulizia delle location dopo gli eventi».