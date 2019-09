Entro fine anno a Nizza arrivano le “meduse” contro le marmitte rumorose

Nizza. Le strade della capitale della Costa Azzurra vedranno comparire, entro fine anno, degli speciali microfoni che capteranno ed individueranno (per poi multarne i proprietari) le marmitte rumorose.

Quello degli scarichi ad elevato (e nocivo) numero di decibel non è un problema della sola Francia. Ad esempio nella nostra provincia ciclicamente compaiono esposti o interpellanze che mirano a limitare questo fenomeno: in ultimo temporalmente si ricordano le dichiarazioni del consigliere comunale di Bordighera, Mara Lorenzi, sull’inquinamento acustico: dichiarazioni che puntano anche il dito contro le macchine e le moto con dei rumori assordanti.

Tornando ai nostri cugini d’oltralpe, quest’ultimi, in un’apposita classifica mondiale sui popoli che più soffrono l’inquinamento acustico, sono terzi dietro Stati Uniti e proprio il nostro caro Belpaese.

Proprio per questo motivo, in Francia, iniziano a comparire le prime apparecchiature “capta rumore”. All’inizio non verbalizzano, ma presto lo faranno. Il primo prototipo di questo radar creato da Bruitparif (osservatorio del rumore nell’Île-de-France) secondo quanto riporta Nice-matin si chiama Medusa, perché, con la sua macchina fotografica e i suoi microfoni a sensore, la sua forma ricorda l’animale che invade le spiagge della Costa Azzurra.

Installati in altezza, catturano e misurano il rumore circostante più volte al secondo grazie a diversi microfoni. Misura il numero di decibel emessi da fonti di rumore (due ruote, cantieri, aeroporto).