Ecco come cambia la viabilità in via Giovanni XXIII a Vallecrosia

Vallecrosia. Cambia la viabilità in una via del centro cittadino. Si tratta di via Giovanni XXIII. Nel suo tratto tra l’Aurelia e via San Vincenzo è a doppio senso di marcia con il semaforo all’incrocio con via Aprosio (con lo “stop” a semaforo spento).All’altro incrocio – quello con via San Vincenzo – si potrà andare solo a sinistra o dritto è bisognerà dare la precedenza ai veicoli provenienti dall’altra strada. Vigerà il divieto di sorpasso ed il limite di velocità è fissato a 50 km/h. Sul lato ponente della via ci saranno parcheggi a disco orario (o abbonamento) dalle 9 alle 13e dalle 15 alle 19. Sul lato levante gli spazi per il parcheggio esistenti sono gratuiti. Previsti spazi per il carico e scarico, posti per i motorini e tre attraversamenti pedonali.

Nel tratto compreso tra via Aprosio (Aurelia) e via San Vincenzo ci sarà il senso unico di marcia con direzione ponente-levante e limite di velocità a 10 km/h. In queto tratto ci saranno anche un posto per disabili ed uno per il carico-scarico, posti per ciclomotori e due attraversamenti pedonali.

Per quanto riguarda il tratto compreso tra via San Vincenzo e via San Rocco con una rotatoria alll’altezza dell’incrocio con via San Rocco e limite di velocità a 50 km/h tranne in prossimità dei dossi dove sarà di 30 km/h. I parcheggi lato levante, dove presenti saranno gratuiti, mentre a ponente saranno a disco orario (o abbonamento) dalle 9 alle 13e dalle 15 alle 19. Anche in questo segmento di via ci saranno posti per disabili, carico e scarico, ciclomotori, attraversamenti pedonali. A differenza dagli altri tratti sono istallati anche dei dossi.

Infine, nel parcheggio interno lato levante all’altezza del civico 66, vige il senso unico con l’ingresso sulla corsia di ponente e direzione monte-mare con il segnale di “stop” in uscita. E’ vietato l’ingresso ai mezzi superiori le 3,5 tonnellate, c’è il limite dei 30 all’ora e tutti i parcheggi sono a disco orario nelle modalità già descritte per le altre vie.

FOTO PRESA DA GOOGLEMAPS