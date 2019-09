Eccellenza, Rivasamba corsaro al “Ciccio Ozenda”: Fici dell’Ospedaletti subito in rete al rientro dopo l’infortunio

Ospedaletti. Dopo lo stop forzato di domenica scorsa, l’Opedaletti torna in campo e ospita il Rivasamba. Forse complice anche la domenica di sosta inaspettata, gli orange hanno subito non poco al cospetto di un avversario preparato e aggressivo, capace di portare via i tre punti dal “Ciccio Ozenda”.

I padroni di casa partono bene e si rendono pericolosi con due azioni da calcio d’angolo, ma è il Rivasamba a trovare il doppio vantaggio nel giro di un quarto d’ora. Il numero 9 Paterno firma la sua personale doppietta prima con una spettacolare rovesciata all’11’ e poi con un anticipo rasoterra su calcio d’angolo al 16’. Gli orange provano a reagire, ma è sempre il Rivasamba a tenere le redini del gioco.

Al 23’ Frenna salva i suoi con una perfetta uscita su Fontana, ma alla mezz’ora deve arrendersi al diagonale di Monteverde che vale il 3-0 per gli ospiti. Serve una reazione orange, Schillaci ci prova prima al 34’ e poi al 40’, ma le sue conclusioni finiscono tra le braccia di Raffo. La prima frazione si chiude con Frenna ancora protagonista con due salvataggi su altrettanti tentativi di Latin. All’intervallo è triplo vantaggio per il Rivasamba.

Nella ripresa l’Ospedaletti prova a riprendere in mano la gara. Passano due minuti e Sturaro di vede deviare in angolo dalla barriera il suo tentativo di punizione, mentre al 63’ ci prova Mamone con uno stacco di testa su calcio d’angolo, ma la sfera finisce alta. Al 70’ si fa vedere il Rivasamba, conclusione del numero 10 Fontana deviata in angolo dalla difesa orange. Al minuto 76 Paterno vede stamparsi sulla traversa l’occasione per la personale tripletta, ma i genovesi firmano il poker 6 minuti più tardi con Barbieri che approfitta di una distrazione di Frenna.

All’84’ si concretizza la cinquina del Rivasamba con il rigore realizzato da Fontana, mentre a due minuti del termine Fici può festeggiare il suo rientro in campo dopo l’infortunio segnando la rete della bandiera che fissa il risultato sul 5-1 per gli ospiti.

Le formazioni

Ospedaletti: 1 Frenna, 2 Negro An., 3 Mamone, 4 Negro Al. (13 Allegro), 5 Ambesi (15 Fici), 6 Cambiaso (14 Facente), 7 Sturaro, 8 Schillaci (16 Cassini V.), 9 Espinal, 10 Foti, 11 Galiera (19 Aretuso)

A disposizione: 12 Ventrice, 17 Agnese, 18 Alasia, 20 Cassini S.

Allenatore: Andrea Caverzan

Rivasamba: 1 Raffo, 2 Porro, 3 Scarpino, 4 Severi, 5 Sanguineti, 6 Monteverde (14 De Filippi), 7 Latin, 8 Costa (15 Busi), 9 Paterno (18 Barbieri), 10 Fontana (19 Motto), 11 Ivaldi (17 Lessona)

A disposizione: 12 Molinelli, 13 Mazzino, 16 Gabelli, 20 Vottero

Allenatore: Davide Del Nero

Arbitro: Sig. Andrea Fanciullacci (Savona)

Assistenti: 1° Sig. Matteo Manni (Savona); 2° Sig. Matteo Del Genio (Genova)

Marcatori: 11’ e 16’ Paterno, 30’ Monteverde, 82’ Barbieri, 84’ Fontana, 88’ Fici

Ammoniti: Negro An., Fontana