Eccellenza, Albenga-Imperia: biglietti disponibili al campo Salvo

Imperia. Domenica scatta la terza giornata di Eccellenza e andrà già in scena il derby del Ponente tra Imperia e Albenga. I biglietti per vedere la partita sono disponibili.

«Chi volesse acquistare il biglietto di 10 euro potrà recarsi da questo pomeriggio presso la segreteria del Campo Salvo munito di documento di identità – fa sapere la società dell’Imperia - Poiché i biglietti a disposizione sono soltanto 100 affrettatevi». Il riferimento della società a cui rivolgersi è il segretario Fulvio Moscatelli.

La partita andrà in scena in riva al Centa. Fischio di inizio alle 15. Sarà un vero banco di prova per i neroazzurri di Alessandro Lupo primi in classifica a punteggio pieno messi di fronte alla corazzata di patron Gianpiero Colla.