E’ allerta meteo oltreconfine per burrasca e temporali

Avviso per chi si reca nella vicina Francia per lavoro o divertimento che sia. La zona, comprese le Alpi Marittime, è stata messa oggi da Meto France in vigilanza gialla per burrasca. I rovesci dovrebbero arrivare in tarda mattinata e si trasformeranno in temporali nel pomeriggio.

Solo la costa sarà risparmiata dalla pioggia, ma il cielo sarà velato per tutto il giorno. Sulle Alpi Marittime lo stato di allerta per i temporali durerà da mezzogiorno alle 18.