Dumping: la Ripple community minaccia il take-over

Il mondo delle criptovalute sembra essere arrivato ad un punto di svolta: dopo l’esplosione delle Altcoin, il cui numero è troppo elevato per poterle enumerare tutte, il mercato sembra ormai essere giunto a porre una specie di ultimatum alle migliaia di criptovalute di seconda generazione presente sul mercato: fatevi valere o soccombete al Bitcoin!

Se da un lato, infatti, la tesi estreme dei massimalisti, secondo i quali alla fine rimarrà una sola criptovaluta sul mercato (il Bitcoin, appunto), sono sufficientemente irrealistiche da potervi tranquillamente non prestare ascolto, resta vero che molti progetti rischiano di essere fagocitati dalla madre di tutte le crypto.

Ripple a rischio?

I valori bassi su cui si sta mantenendo il Ripple e il continuo trend ribassista che lo ha caratterizzato negli ultimi mesi lo pongono a tutti gli effetti tra le Altcoin a rischio di estinzione.

Per una criptovaluta che deve alla sua utility la quasi interezza del suo valore, il continuo dumping a cui la ha sottoposta la XRP punta ad una sua maggiore diffusione ma non ad una posizione di mercato forte.

«Le vendite di XRP consentono di espandere la utility del token- ha affermato il CEO di Ripple, Brad Garlinghouse – In realtà abbiamo DIMINUITO il volume di vendite da un trimestre all’altro, e da allora il tasso d’inflazione dell’offerta monetaria di XRP è divenuto inferiore rispetto a quello di BTC e ETH.»

Si tratta di una mossa che intende mettere in primo piano strategie di valorizzazione della utility del Ripple, a scapito delle immediate necessità della community di investitori.

Come molte altre Altcoin principali, infatti, anche nel caso del Ripple il valore della valuta deriva quasi

integralmente dal suo essere l’unico strumento a disposizione delle banche per poter essere competitive con le criptovalute per quel che riguarda velocità e sicurezza delle transazioni.

Il Ripple mira quasi esclusivamente ad una funzionalità nel settore bancario, per il quale, tra l’altro, è stato creato. Per questa motivazione, nonostante il Ripple presenti un valore di mercato estremamente basso

(attualmente di circa 30 centesimi), non è direttamente esposto alla minaccia di estinzione.

La community manifesta il suo dissenso

La decisione della RTX di prolungare l’operazione di dumping del Ripple, ovvero di mantenere basso il valore della criptovaluta, con un valore nominale di gran lunga inferiore a quello che è il suo valore reale, è a tutti gli effetti una scommessa che il CEO, Brad Garlinghouse porta avanti da tempo, risultando in un diffuso malcontento della community di investitori.

Rispetto al Birtcoin, difatti, il cui valore di mercato è ormai sufficientemente stabile da attirare per lo più traders che traggono profitto da speculazioni sulle oscillazioni delle sue quotazioni, il Ripple non è ancora pienamente decollato.

Una mozione pubblicata di recente dai maggiori investitori in Ripple incita la RTX a: «Sprigionate la utility! Date il miglior asset digitale mai realizzato in mano a persone che possono utilizzarlo. È difficile per gli investitori di asset digitali inferiori comprendere questo concetto. Poiché Bitcoin non fa assolutamente nulla, i suoi possessori non fanno altro che giocherellare con l’offerta monetaria. Ma il valore di XRP deriva dalla sua utility: più XRP verranno utilizzati e maggiore sarà il suo valore»

Una serie di decisioni che non hanno portato ad altro che a reiterare nel tempo una spregiudicata operazione di dumping, infatti, non fa bene, nel breve termine, né alla crypto né ai portafogli dei suoi maggiori investitori, e visti i rischi del settore, il lungo termine risulta essere troppo aleatorio per continuare su questa scia.

La personalità di Twitter @CryptoBitlord ha lanciato un ultimatum il mese scorso:

«Brad Garlinghouse, Joel Katz, ora avete 60 giorni per porre fine al dumping di XRP o organizzeremo un take-over comunitario. Se si tratta di una rete decentralizzata come dite voi, allora abbiamo il potere di farlo».

Nel frattempo, anche in vista di segnali che fanno presagire un prossimo e promettente rialzo, gli investimenti sul Ripple continuano ad aumentare.