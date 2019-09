Bordighera. Un uomo di 71 anni è stato trovato morto all’interno dell’abitazione in via Romana 17 dove lavorava come giardiniere. L’anziano è stato trovato intorno alle 13 riverso in un’aiuola dal padrone di casa. Inutili i soccorsi. Sul posto è accorso il personale sanitario del 118, un equipaggio di Ponente Emergenza di Bordighera, i carabinieri e personale del dipartimento di prevenzione dell’Asl 1 imperiese.

Il decesso potrebbe essere dovuto a un malore o a una caduta: l’uomo avrebbe infatti sbattuto la testa contro un muretto.