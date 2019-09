Bordighera. Ricerche in corso per la 65enne tedesca Kupfer Eleonore Kunigunde che, per ragioni ancora da chiarire, ieri si è allontanata dall’hotel in cui soggiornava con gruppo di turisti nell’imperiese. Le ricerche si sono allargate anche a Bordighera, città visitata dalla donna il giorno prima della scomparsa. A cercare una traccia della turista, sono i carabinieri dell’unità cinofila, coadiuvati dai militari della compagnia di Bordighera.

Dopo aver fiutato un indumento appartenente all’anziana, il bloodhound dei carabinieri ha iniziato a seguire una pista che lo ha portato nei pressi della passeggiata a mare di Bordighera. Al momento, però, non ci sono altre notizie.