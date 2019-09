Don Bosco Vallecrosia Intemelia, ricomincia la stagione del settore giovanile

Vallecrosia. Ricomincia la stagione del settore giovanile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy.

Con l’inizio di settembre riprende l’attività calcistica per le leve dal 2006 al 2014. Oggi pomeriggio hanno preso il via gli allenamenti dei 2008, da domani torneranno in campo i 2006, i 2009-2010 e i 2011 dalle 17 alle 19. Mercoledì, sempre dalle 17 alle 19, ricominceranno ad allenarsi i ragazzi del 2012-13-14.

«Riprende l’attività dei più giovani – fa sapere la società biancorossa – Sono tutti i benvenuti. I nostri allenatori sono pronti ad insegnare le tecniche del calcio a tutti coloro che vorranno apprendere questa disciplina».