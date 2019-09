Vallecrosia. Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia ha rinnovato la collaborazione con il Torino Fc Academy per altri tre anni.

Dopo i precedenti anni di lavoro e soddisfazioni, le due società hanno deciso di continuare la splendida cooperazione che si è creata nel tempo. Oggi nella sala Polivalente di Vallecrosia, sita in via Cristoforo Colombo, i rappresentanti di entrambe le società hanno rinnovato l’accordo alla presenza del sindaco Armando Biasi, dell’assessore allo Sport Pino Ierace, del consigliere delegato allo sport Marco Calipa, dei rappresentati del Torino Fc Academy e del Don Bosco Vallecrosia Intemelia.

«Questo rinnovo mi inorgoglisce perché nasce dalla volontà e dalla passione di coloro che hanno nel cuore il calcio. E’ un’importante conferma che il lavoro fatto finora dalla società sportiva Don Bosco Vallecrosia Intemelia è un percorso della valorizzazione dello sport, della cultura e soprattutto del benessere dei ragazzi – dichiara il sindaco della Città della Famiglia Armando Biasi – Il responsabile delle Academy Torino Fc Teodoro Coppola ha riconosciuto nella società un luogo che permetta di sviluppare il progetto del Torino Academy. Credo che per far crescere una comunità è necessario unire le forze.

Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia insieme al Torino ci mettono la preparazione, gli allenatori, la passione di far crescere i nostri ragazzi, il compito del Comune di Vallecrosia, e di tutti i comuni che gestiscono la struttura del campo Zaccari, è quello di impegnarsi a rinnovare quelle strutture che nel recente passato sono mancate. Lo ‘Zaccari’ è un patrimonio dell’intera comunità della zona intemelia. Ho chiesto all’onorevole Di Muro e agli assessore regionali di aiutarci a far ricrescere il luogo sotto il profilo strutturale. Non è ovviamente solo calcio, lo Zaccari è benessere, è turismo e può diventare, essendo adiacente alla pista ciclabile, il vero punto di riferimento sportivo e culturale dell’intera provincia di Imperia. Siamo in attesa di conoscere i responsi di un bando regionale che dovrebbe migliorare il campo Zaccari. Il Comune è al fianco della società biancorossa, speriamo di essere sempre più attenti e pragmatici. Lo scopo è la crescita dei nostri ragazzi».

«Traspare quello che ho condiviso per tre anni con questa società: prima di tutto al centro ci sono i bambini e secondo perché è un progetto vincente visto che ci sono alcune componenti, come lo spessore umano, la qualità di comunicazione, le competenze, la vicinanza dell’amministrazione cittadina, che sono gli ingredienti che hanno contribuito a far sì che il Torino scegliesse di rinnovare questa collaborazione. Ci ho sempre creduto. Non si evidenzia egocentrismo, anzi ritengo che qui ci sia uno spessore importante e vincente – pronunzia il responsabile delle Academy Torino Fc Teodoro Coppola – Il Torino metterà a disposizione le proprie esperienze, un progetto tecnico, incontri in sede per evidenziare ciò che fate, porterà brand ed sopratutto il bagaglio di esperienze. Anche il Torino crede molto nel mondo femminile, cercheremo perciò di portare anche altre Academy per creare empatia. Organizzeremo tornei, eventi, sfilate, raduni e appuntamenti, c’è un mondo che le famiglie devono conoscere. I tecnici sono importanti per divulgare il senso di appartenenza. Il Torino è orgoglioso che facciate parte della famiglia».

«Sono felice del rinnovo con il Torino, una società attenta ai giovani. E’ un onore aver siglato questo accordo che ci aiuterà a migliorare. Ringrazio il Torino per la fiducia accordataci, i mister che investono tempo con sacrifici e impegno insegnando valori, oltre al calcio, ai nostri giovani. Grazie a Teodoro Coppola per la sua disponibilità, è una persona capace sia tecnicamente che dal punto di vista organizzativo. Siamo dilettanti ma cerchiamo di fare il meglio possibile. Grazie inoltre all’amministrazione di Vallecrosia che è sempre presente e pronta a supportarci e ovviamente un pensiero va anche all’amministrazione di Camporosso che ci ospita» – afferma il presidente del Don Bosco Vallecrosia Intemelia Vincenzo Todaro.

«Siamo felici di questo rinnovo visto che abbiamo un obiettivo comune: il bene dei ragazzi. Teniamo all’aspetto educativo, siamo l’alternativa per far crescere i nostri giovani affinché abbiano uno sfogo e una libertà dalla routine scolastica – dice il direttore tecnico del settore giovanile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia Francesco Lapa – Abbiamo chiuso anche quest’anno l’accordo con la scuola Andrea Doria per il progetto extra scolastico di calcio. Inoltre insieme all’amministrazione si progetta di trovare un luogo in cui far allenare i bambini durante l’inverno. Abbiamo scelto di lavorare sulla qualità. Dobbiamo essere un esempio pratico per tutti i nostri giovani».

«Vorrei sottolineare il ruolo importate del presidente onorario Giuseppe Veziano, che nonostante la sua età è ancora attento a sviluppare la crescita dei giovani. Il suo aiuto e quello di molti altre che giornalmente si rendono disponibili, nonostante l’età, è fondamentale perché grazie alla loro esperienza e conoscenza possiamo migliorare. Sono dei punti di riferimento e, come tali, devono essere trattati con rispetto – sottolinea Lapa – Inoltre vorrei porre l’attenzione sul settore femminile che, nato l’anno scorso come gioco, quest’anno è formato da 50 unità grazie all’impegno e alla passione di Ivan Busacca e Claudio De Nunzio. E’ il nostro fiore all’occhiello. Può essere una possibilità per intrecciare rapporti con realtà diverse».

Per l’occasione è stato organizzato anche un open day al campo Zaccari a Camporosso, dove le squadre del settore giovanile si sono allenate e hanno avuto la possibilità di conoscere i progetti che il Torino Fc Academy ha in mente per loro. La giornata di sport si è conclusa con un rinfresco insieme ai genitori e ai rappresentanti dell’amministrazione di Vallecrosia.