Dolceacqua. Atti vandalici al cimitero di Dolceacqua, dove nei giorni scorsi sono state danneggiate le postazioni degli innaffiatoi messi a disposizione della collettività. E’ stato rubato anche del materiale.

A renderlo noto è l’amministrazione comunale: «É frustrante notare come un piccolo servizio messo a disposizione della collettività venga rovinato da qualcuno per il semplice gusto di fare un dispetto – dicono dal comune – Non capendo che i costi di questo gesto (come di tutti gli atti nei confronti del bene pubblico) ricadranno sulla comunità, e di conseguenza anche sulla persona stessa».

L’amministrazione fa sapere che presto verrà installato un sistema di video sorveglianza per «disincentivare tali azioni e per individuarne i responsabili. Vi invitiamo comunque a contattarci nel caso in cui siate stati testimoni od abbiate informazioni sugli episodi appena accaduti».