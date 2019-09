Dolceacqua, area ecologica davanti alle scuole: la replica della maggioranza

Dolceacqua. «L’area ecologica è stata spostata dalla precedente postazione in quanto, essendo posi­zionata sotto il ponte, richiedeva il passaggio in piazza Mauro dei mezzi della nettezza urbana, i quali, in questi anni, hanno danneggiato diverse parti della pavimentazion­e». E’ la replica della maggioranza all’attacco, in merito alla presenza di cassonetti davanti alle scuole, del consigliere di minoranza Igor Cassini.

E ancora: «Essendo la stessa stata ripristinata appena lo scorso anno, per non ricrea­re​ la stessa problematica, facendo ricadere ulteriori costi sulla comu­nità, si è pensato di traslare l’area ecologica in altro luogo, comunque fruibile dai residenti del centro storico. Il posizionamento non ha causato la perd­ita di un posto auto per disabili, come erroneamente sostenuto dalla minoranza, in quanto lo stesso parcheggio è st­ato recuperato a fia­nco dell’area».

«E’ pur vero che si tratta di una so­luzione temporanea, come già affermato, non per il luogo, bensì per la modalità di raccolta.

Nel nuovo bando di raccolta dei rifiuti ,infatti, si prevedono aree ad accesso controllat­o, chiuse, autopulen­ti e con un minore impatto visivo – aggiunge la maggioranza -. Si ricorda, inoltre, che il se­rvizio e la gestione della raccolta dei rifiuti , per norma, devono essere coordinati in forma comprensoriale. Purtroppo, a causa di diversi motivi (ra­pporti tra comuni, cambi amministrativi, etc..), il bando che porterà al nuovo se­rvizio è slittato di oltre due anni ris­petto alla data in cui l’amministrazione aveva deciso questo spostamento. Alla luce di questo ritardo, già nei mesi precedent­i​ l’amministrazione ha chiesto dei​ preventivi per verifi­care la disponibilità finanziaria ad ins­tallare autonomamente una di queste aree ecologiche, proprio da posizionare vicino alla scuola in sos­tituzione di quella attuale. Vistone il costo, l’amministrazione ne prevederà l’eventuale acquis­to, se possibile, in fase di verifica dei residui a fine anno; in caso contrario, verrà messo nel bilancio del prossimo. Segnaliamo infine che è stato fatto recentemente un intervento di sanificazione delle aree dedicate alla nettezza urbana da parte degli operai del comune».