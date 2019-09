Diano Marina, promozioni e sconti autunnali al centro estetico Nefertari

Diano Marina. Eccole finalmente le tanto attese promozioni autunnali di Nefertari. Come ogni anno infatti

il centro estetico Nefertari mette a disposizione delle proprie clienti ma anche di quelle persone che non conoscono direttamente il centro, la possibilità di accedere a qualcosa di più complesso che i singoli trattamenti potendo usufruire di numerose proposte che creano veri e propri percorsi benessere ad un prezzo accessibile in considerazione degli sconti molto alti che nella stagione autunnale vengono proposti.

Inutile dire quanto successo riscontrino ormai da anni queste proposte che potremmo banalmente considerare pacchetti promozionali ma che in realtà nascondono veri e propri momenti di relax e benessere adattabili alle esigenze delle clienti proprio perché sfiorano nella loro formulazione tutte le migliori proposte che il centro estetico Nefertari è in grado di proporre.

Si va dalle tecnologie più avanzate per la cura del corpo e del viso fino a trattamenti ayurvedici con principi attivi molto potenti ed efficaci fino ai protocolli Bioline che da sempre sono un punto di forza della nostra realtà. Ecco così nascere 10 proposte accessibilissime in sei formulazioni differenti per il viso e in quattro proposte per il corpo. I

prezzi vanno dai 320€ ai 700€ per numerosi trattamenti previsti in ogni percorso. Le varie proposte sono come sempre pagabili in tre e anche quattro soluzioni.

Come sempre la disponibilità del centro estetico Nefertari è assoluta in questo senso e il prezzo già di per sé assolutamente accessibile, aggiunto alla possibilità di dilazionare il pagamento nel corso dei trattamenti, lo rende davvero interessante è da provare almeno una volta nella propria vita un’esperienza di questo genere. Si possono trovare tutti i dettagli delle proposte sul nostro sito Internet ma anche sulla nostra pagina Facebook ed è possibile seguire le evoluzion delle proposte anche sul nostro account Instagram.

Si parte da non meno di sei trattamenti per arrivare a proposte anche più complesse di 13 trattamenti. Il risultato, per il nostro centro, è da sempre un must per cui lavoriamo e costruiamo le nostre proposte assolutamente in maniera scrupolosa e attenta al raggiungimento del risultato che la cliente può e deve aspettarsi. Ma non finisce qui.

Dopo il successo raggiunto nel 2019 anche nel make-up sarà possibile usufruire di agevolazioni per l’attività di trucco semi permanente e nails nella proposta che verrà fatta a breve con le numerose novità autunnali. Colore e calore sono da sempre gli elementi caratterizzanti della proposta che le nostre estetiste specializzate volgono alle clienti. E allora che aggiungere? Noi l’opportunità l’abbiamo di nuovo creata e non resta che fare un piccolo passo e buttarsi in un’esperienza che potrebbe davvero regalare tantissime soddisfazioni e rigenerare il proprio look sotto ogni punto di vista.