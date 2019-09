Diano Marina, l’estate 2019 del Club del Mare si conclude con bilancio positivo

Diano Marina. L’estate 2019 del Club del Mare si conclude con un bilancio più che positivo. Il 21 di

agosto i soci hanno festeggiato i settant’anni del sodalizio con una serata organizzata presso il Molo delle Tartarughe di Diano Marina; dopo il saluto delle autorità e del presidente Attilio Norzi, la figlia di uno dei fondatori del circolo, Anna Merlino, ha tracciato la storia del club tra toccanti ricordi personali e divertenti aneddoti; a seguire è stata la volta di Diego Negri, direttore sportivo del C.d.M., che ha parlato dei progetti realizzati e delle nuove sfide in programma.

La serata è proseguita nel migliore dei modi con la cena organizzata da Diana Catering e la musica di Gianni Rossi che ha fatto ballare i soci e la cittadinanza tutta fino a notte. Oltre a questo importante traguardo, il 30 agosto si è anche concluso il primo progetto pilota del “Velacamp”, un’iniziativa fortemente voluta dal Club del Mare rivolta ai bambini delle scuole elementari del golfo dianese: il progetto si è svolto durante i mesi di luglio e agosto, dal lunedì al venerdì nel corso dell’intera giornata e prevedeva corsi di vela, windsurf, sup, incontri con esperti del mare e di primo soccorso oltre a due mezze giornate dedicate allo svolgimento dei compiti delle vacanze.

Un’avventura vissuta da tutti i soci del club con impegno e passione e che ha visto la partecipazione di 11 famiglie del golfo che hanno dimostrato grande apprezzamento per il progetto realizzato. L’anno prossimo si ripeterà l’iniziativa con nuove idee e divertenti progetti.

Spiega il presidente del Club del Mare Attilio Norzi: «Un bilancio estivo più che positivo. Sono stati numerosissimi i corsi di vela per bambini e adulti tanto che quasi a stento abbiamo potuto soddisfare le richieste. Inoltre il progetto Velacamp, partito come una scommessa, si è rivelato essere una bellissima avventura, senz’altro impegnativa, ma che ha permesso a molti bambini del golfo di avvicinarsi al mondo della vela e alcuni di questi hanno espresso il desiderio di proseguire anche con l’attività invernale.

Un successo che non sarebbe stato possibile senza l’aiuto ed il sostegno dei soci; un ringraziamento particolare va agli esperti che ci sono venuti a trovare in questi mesi, dando ogni volta interessanti spunti di riflessione ai bimbi del Velacamp e non solo: la dottoressa Elena Martini del dipartimento di igiene e prevenzione dell’Asl1 imperiese, il Comandante della Guardia Costiera di Diano Marina Mauro Simone, il biologo marino Fabio Rossetto di Informare.

Il nostro sodalizio ha compiuto proprio quest’anno i suoi primi settant’anni ma ha saputo rinnovarsi e rimanere al passo con i tempi, accettando nuove sfide e affrontandole come ogni buon marinaio sa che deve fare. Ci sono state burrasche, più o meno impegnative, ma con l’aiuto di tutti sono certo che il nostro circolo continuerà a navigare a gonfie vele».