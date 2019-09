Diano Marina, albero pericolante con nido di vespe velutine annesso. Doppio intervento del 115

Diano Marina. Lungo e laborioso intervento del 115, oggi pomeriggio, per la messa in sicurezza di un albero. I vigili del fuoco dal comando provinciale di Imperia, hanno operato in via Solitario delle Alpi, per aver ragione di un grosso cipresso pericolante sulla strada.

A complicare il tutto ci si è messo anche un nido di vespa velutina (che ha necessitato di un lavoro a parte) posizionato sulla pianta.