Dianese&Golfo, dal Savona arriva la punta Denis Mehmetaj

Diano Marina. E’ arrivato in a titolo temporaneo dal Savona Fbc l’attaccante classe 2001 Denis Mehmetaj che vanta già esperienza in serie D ed in eccellenza, un altro innesto per l’attacco giallorossoblu per continuare la politica giovane della società Dianese.

Un ringraziamento per la disponibilità al presidente Patrassi, al direttore sportivo Papa ed al coordinatore settore giovanile Berta e per aver permesso il buon esito dell’operazione da parte dello staff sportivo.