Da Gouta parte “Torarando”, manifestazione sportiva non competitiva per appassionati di mountain-bike e montagna

Dolceacqua. Domenica 15 settembre l’Associazione Supernatural di Dolceaqua, in collaborazione con il Comune di Pigna, organizzano la “Torarando”, una manifestazione sportiva di aggregazione con pedalata non competitiva aperta a tutti e dedicata agli appassionati di mountain-bike e di montagna, per esplorare il magnifico ambiente alpino e mediterraneo delle Alpi Liguri e Marittime.

La partecipazione è aperta a tutti i bikers, tesserati e non, con biciclette di tipo mountain-bike o e-bike. Sono ammessi tutti i cicloamatori, ciclosportivi e cicloturisti, tesserati FCI o con altro Ente di promozione sportiva riconosciuto. I cicloturisti che non possiedono una tessera tra quelle indicate, potranno comunque partecipare alla manifestazione presentando un certificato medico in corso di validità.

Il percorso si sviluppa prevalentemente in ambito fuoristrada, su strade sterrate, sentieri single-track e piste forestali. Saranno inoltre presenti tratti di percorso su strada asfaltata.

Itinerario: Località Gota – Colla Scarassan – Passo Muratone – Saorge (F) – La Brigue (F) – Colla Sanson – Caserme di Cima Marta – Cima della Valletta – Passo dell’Incisa – prati del Toraggio – Pigna.

Durante la procedura di iscrizione sarà possibile indicare la prenotazione di una navetta per l’eventuale recupero dell’auto in località Gouta (a fine manifestazione). Partenza: ore 8:45 a Gouta (Piazzale Rifugio).