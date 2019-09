Crollo colposo di una casa a Triora, condannati in primo grado dirigente e comandante polizia locale

Imperia. Il giudice collegiale del tribunale di Imperia ha condannato in primo grado Fausto Antonio Angeloni, ex responsabile dell’area tecnico-urbanistica per il Comune di Triora, a 1 anno e 6 mesi, e l’ex comandante della polizia municipale Luca Sergi a 1 anno per il crollo colposo, avvenuto nel marzo del 2013, di un immobile sito nel centro storico di Triora. Assolto da ogni accusa il terzo imputato nel processo: l’ex commissario prefettizio Francesco Piano, che subentrò al sindaco Marcello Lanza quando quest’ultimo decadde essendo venuta meno la maggioranza consiliare. Oltre a Piano, anche Angeloni e Sergi sono stati assolti nel merito dall’accusa di omissione di atti d’ufficio, reato che in ogni caso sarebbe andato in prescrizione.

I fatti. La casa era stata comprata da un cittadino inglese ma era crollata due giorni dopo l’acquisto a causa di problemi strutturali che avevano spinto il sindaco Lanza a firmare un’ordinanza nella quale veniva chiesto ai precedenti proprietari di mettere in sicurezza l’immobile, compiendo i necessari lavori di ristrutturazione.

A nulla sono valse le osservazioni mosse dalla difesa di Angeloni, che ha tentato di convincere i giudici a scagionare il dirigente, sostenendo che non era a conoscenza della pratica in quanto «all’epoca si occupava di tre diversi Comuni e non poteva avere presenti tutte le pratiche da gestire». Il collegio, presieduto dal giudice Donatella Aschero, con a latere i giudici Laura Russo e Marta Maria Bossi, ha accolto la tesi accusatoria del pubblico ministero Lorenzo Fornace.