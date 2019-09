Corso di Perfezionamento sui temi della geo-psiconutrizione, aperte le iscrizioni a Imperia

Imperia. E’ ancora possibile iscriversi come uditori al corso universitario di Perfezionamento in “Geografia, Economia e Psicologia dell’Alimentazione”, attivato per l’anno accademico 2018- 2019 dal Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) dell’Università degli Studi di Genova, in collaborazione con il Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro – Settore Politiche delle Aree Interne, Antincendio, Forestazione, Parchi e Biodiversità della Regione Liguria, l’Università degli Studi e la Città della Salute e della Scienza di Torino, la Struttura Semplice Dipartimentale di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Ospedale San Martino di Genova e il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri.

Il corso è pensato per fornire competenze integrate e strumenti operativi in relazione a un modello generale che coniughi il territorio ligure, gli alimenti d’eccellenza, i valori della dieta mediterranea patrimonio immateriale Unesco e il turismo outdoor.

La proposta formativa si rivolge anche a professionisti ed esperti del settore pubblico e privato, operanti in ambito turistico-alberghiero, nell’outdoor e nello sport, nell’agroalimentare, nell’ambiente e interessati a sviluppare e/o perfezionare una concreta professionalità in aree come lo sviluppo del territorio, il turismo, il cibo e il benessere delle comunità.

I moduli formativi si svolgeranno presso le sedi universitarie di Genova nelle giornate di venerdì 18 ottobre, lunedì 28 ottobre e sabato 16 novembre e presso le sedi di Imperia nelle giornate di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre. Il programma si articolerà in 150 ore di attività didattica complessiva, di cui 33 ore di lezioni frontali, 92 ore di studio individuale e 25 ore di project work e di preparazione della prova finale. La partecipazione è gratuita.

Chi fosse interessato a partecipare come uditore può contattare l’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri (referente dott.ssa Roberta Glorio – tel. 0183 704407) oppure il Settore Parchi e Biodiversità della Regione Liguria (referente dott.ssa Paola Conti – tel. 010 5485968 Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri – via Roma 11 – 18026 Rezzo (IM) tel. 0183 753384 – info@parconaturalealpiliguri.it – www.parconaturalealpiliguri.it