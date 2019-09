Corsi di ginnastica per gli anziani, Sanremo cerca palestre disponibili

Sanremo. Ginnastica dolce per anziani, il Comune lancia manifestazione d’interesse rivolta alle associazioni sportive per la ricerca di enti e sedi disponibili a realizzare delle “palestre solidali”.

E’ stato pubblicato questa mattina il bando con il quale il settore servizi sociali punta a trovare, per il periodo ottobre 2019/maggio 2020, delle associazioni con esperienza specifica biennale, in possesso di personale qualificato, per costituire dei corsi di ginnastica rivolti a persone della terza età.

Le palestre possono essere situate nei comuni facenti parte del distretto Socio-Sanitario 2: Sanremo, quale comune capofila del progetto, Ospedaletti, Arma di Taggia, Pompeiana, Riva e Santo Stefano.

Il termine è fissato entro e non oltre il 4 ottobre 2019.

Scarica il bando qui: Manifestazione Palestre Solidali