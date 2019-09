Coppa Liguria di Seconda Categoria: Oneglia affronta Borgio Verezzi, Virtus Sanremo gioca contro San Filippo Neri Albenga

Imperia. Tra sabato 14 e domenica 15 settembre le squadre torneranno in campo per la seconda giornata della Coppa Liguria di Seconda Categoria.

Durante la prima giornata non si è conclusa la partita Borgio Verezzi – Virtus Sanremo. Il Borgio Verezzi era arrivato a metà gara in vantaggio per 1-0 sulla Virtus Sanremo con un gol di Cela, ma l’incontro è stato sospeso per una grandinata e rinviato.

Ecco i risultati della prima giornata, classifica e programma del prossimo turno del Girone A:

San Filippo Neri Albenga – Oneglia 0-3

Borgio Verezzi – Virtus Sanremo (rinviata)

Classifica: Oneglia 3, Borgio Verezzi, Virtus Sanremo, San Filippo Neri Albenga 0

domenica 15 settembre, ore 16 all’Aicardi di Pontedassio: Oneglia – Borgio Verezzi

domenica 15 settembre, ore 16 al Pian di Poma di Sanremo: Virtus Sanremo – San Filippo Neri Albenga.