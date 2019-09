Coppa Liguria di Prima Categoria, il Don Bosco Vallecrosia Intemelia perde contro il Pontelungo

Vallecrosia. Domenica sera la prima squadra del Don Bosco Vallecrosia Intemelia è scesa in campo al Riva di Albenga contro il Pontelungo. La partita era valida per la Coppa Liguria di Prima Categoria.

I biancorossi, guidati da mister Manuele Fiore, fuori casa hanno iniziato molto bene la partita segnando subito due gol, poi però gli avversari hanno rimontato segnando tre gol. Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia ha perso concentrazione e così l’incontro è terminato 5-3.

«Siamo partiti molto bene, dopo 15 minuti eravamo in vantaggio 2 a 0 giocando un buon calcio e rischiando poco – dichiara mister Manuele Fiore – Poi in 10 minuti abbiamo preso 3 goal per evitabili errori di concetto e concentrazione generale. Da lì ci siamo un po’ disuniti ed è uscita una buona qualità del Pontelungo. Ripartiamo dai primi 30 minuti fatti molto bene, lavoreremo per dare continuità per tutta la partita».

Nel primo tempo hanno giocato Palladino, Saba, Cane, Arena, Calvini, Feo, Condrò, Bianco, Masia, Marcucci, Crudo Nel secondo tempo sono entrati in campo Iconis al posto di Feo e Tabaccheria per Bianco.