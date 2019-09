Vallecrosia. Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia ospita al campo Zaccari il Baia Alassio in occasione della Coppa Liguria di Prima Categoria. La prima squadra, guidata dal neo mister Manuele Fiore, oggi ha giocato bene nonostante la partita si sia conclusa 1-2 a favore degli ospiti.

I biancorossi hanno giocato in modo coretto nel primo tempo anche se purtroppo non sono riusciti a segnare, nel secondo invece gli avversari hanno rimontato segnando due gol. Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia però non si è arreso, è riuscito a segnare grazie al gol di testa di Bianco. Nonostante diverse buone azioni, i biancorossi non riescono però a pareggiare e così perdono 1 a 2.

«I ragazzi hanno giocato bene nei primi 45 minuti, hanno fatto buone azioni e messo in pratica gli schemi pensati durante gli allenamenti – dichiara mister Manuele Fiore alla fine della partita – Sono però scesi nel secondo tempo e così gli avversari hanno approfittato di due nostre debolezze, stanchezza e calo di concentrazione, riuscendo a segnare due gol. Sono comunque contento della prestazione di ognuno di loro, c’è ancora da lavorare, ma va bene così».

Nel primo tempo hanno giocato Sgró, Verardo, Rotella, Calvini, Gagliardi, Condrò, Cane, Grandi, Marcucci, Crudo, Masia e Palladino, mentre nel secondo tempo sono entrati anche Andreacci che ha sostituito Rotella, Bianco e Marafioti che hanno dato il cambio a Masia e Marcucci, Vitalone ha preso il posto di Condrò e Tabacchiera ha dato il cambio a Verardo.

Coppa Liguria di Prima Categoria

Don Bosco Vallecrosia Intemelia-Baia Alassio 1-2

Don Bosco Vallecrosia Intemelia: Emanuele Sgró, Loris Verardo, Tommaso Rotella, Giacomo Calvini, Cesare Gagliardi, Stefano Condrò, Mauro Cane, Simone Grandi, Matteo Marcucci, Erik Crudo, Lorenzo Masia, Alessandro Palladino. A disposizione: Simone Vitalone, Giacomo Andrenacci, Vito Tabacchiera, Cristian Bianco, Manuel Marafioti, Manuel Feo. Allenatore: Manuele Fiore.

Baia Alassio: Andrea Pampararo, Andrea Welti, Giuseppe Lorenzo Li Causi, Mattia Olivieri, Artiom Castellari, Antonio Putrino, Alessandro Monteleone, Simone Naso, Luca Colli, Federico Gorlero, Enrico Delfino. A disposizione: Andres Tojo Rodriguez, Giacomo Scarone, Rocco Maria Avignone, Davide Garibizzo, Andrea Di Mari, Gianluigi Cornelli, Simone Gagliolo, Iacopo Odasso, Gianluigi Cavassa. Allenatore: Natale Formisano.