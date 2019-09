Coppa Liguria di Prima Categoria, il Don Bosco Vallecrosia Intemelia ospita Area Calcio Andora

Imperia. I gironi B e C di campionato della Prima Categoria prendono il via visto che le squadre di tali raggruppamenti hanno terminato la prima fase della Coppa Liguria. Una prima fase che prosegue per le formazioni dei gironi A e D, che scatteranno domenica 13 ottobre.

Ecco risultati, classifiche e programma del prossimo turno del Girone A:

Baia Alassio – Borghetto 4-3

Pontelungo – Don Bosco Vallecrosia Intemelia 5-3

Soccer Borghetto – Area Calcio Andora 2-0

Classifica: Pontelungo 9, Baia Alassio 7, Soccer Borghetto 6, Don Bosco Vallecrosia Intemelia, Area Calcio Andora, Borghetto 1

domenica 22 settembre ore 16 al Ferrando di Alassio: Baia Alassio – Soccer Borghetto

domenica 22 settembre ore 20,45 al Ferrando di Alassio: Borghetto – Pontelungo

domenica 22 settembre ore 16 allo Zaccari di Camporosso: Don Bosco Vallecrosia Intemelia – Area Calcio Andora