Coppa Italia Promozione, il Ventimiglia piega il Camporosso e vola in testa

Ventimiglia. Ci sono voluti, al Ventimiglia, più di novanta minuti per piegare un Camporosso ben organizzato, motivatissimo e anche a proprio agio sul campo di casa in terra battuta. Alla fine ci ha pensato Scappatura, con un gol che ha proiettato i granata al primo posto del girone (4 punti). Seguono in classifica il Camporosso e il Taggia (3), la Dianese&Golfo (1).

Nel primo tempo il Camporossso si è reso pericoloso più volte, soprattutto con Zito e Crudo. Due miracoli di Scognamiglio hanno evitato il vantaggio dei rossoblu.

Nella ripresa, con l’ingresso in campo di Luca Sammartano, il Ventimiglia è salito in cattedra anche se il Camporosso si è ben guardato dall’alzare bandiera bianca. Al 93′ l’episodio decisivo. Punizione di Ventre dalla trequarti, testa di Serra, respinta del portiere Farsoni, tapin vincente di Scappatura.

Camporosso-Ventimiglia Calcio 0-1 (93′ Scappatura)

Camporosso: Farsoni, Piana, Lentini, Messineo, Cordì, Rotolo, Truisi, Grifo, Zito, Calcopietro, Crudo. A disposizione: T.Giunta, Pesco, Brambilla, Crisafulli, Iezzi, Orlando, Cascina, D. Giunta, M. Luci. Allenatore: Luci

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Gallo, Morscio, Serra, Ierace, Leggio, Musumarra, A. Rea, Ventre, Salzone, Scappatura. A disposizione: Zunino, Addiego, L. Sammartano, Peirano, A. Sammartano, Oliveri, D. Rea, Roldan, Murabito. Allenatore: Luccisano

(Video di franKone Foto Video)