Coppa Italia di serie D, Sanremese–Savona: i convocati biancoazzurri

Sanremo. Questo pomeriggio la Sanremese si è allenata a Taggia in vista dell’esordio in Coppa Italia di serie D previsto per domani alle 15 al Comunale contro il Savona. La squadra ha effettuato una leggera sgambatura al “Marzocchini” e poi si è trasferita nella sala video del Comunale per analizzare alcuni filmati degli avversari.

Al termine mister Nicola Ascoli ha diramato l’elenco dei convocati per il derby con i biancoblù. Tutti disponibili, ad eccezione di Martini che ha rimediato una botta con la Juniores e resterà a riposo in via precauzionale. Anche Maggi, che continua la riabilitazione per l’infiammazione alla regione pubica, farà parte del gruppo. Ecco l’elenco completo:

portieri: Caruso (’99), Morelli (’99), Brizio (’01)

difensori: Pici (’01), Manes, Gagliardini, Bregliano, Scarella (’01), Gerace (’00), Maggi (’01), Buccino (’02).

centrocampisti: Bellanca (’00), Taddei, Spinosa, Demontis, Likaxhiu (’00), Fenati.

attaccanti: Colombi, Lo Bosco, Scalzi, Vitiello, Calderone (’01), Pellicanò (’02).